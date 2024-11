Ex Gran Hermano Camila Power reapareció en redes tras hospitalización: “Muerte para volver a nacer” - Chilevisión

En sus stories de Instagram, la ex Gran Hermano Chile compartió una reflexión sobre el cambio que vivió como persona.

En sus stories de Instagram, la ex Gran Hermano Chile publicó dos videos en los que si bien no explicó lo que le ocurrió, sí compartió una reflexión sobre el cambio que vivió como persona.

Camila Power reapareció tras hospitalización

"Como algunos saben... estuve hospitalizada, me operaron y ahora estoy como con reposo relativo, todavía medicándome, en recuperación", comenzó.

Tras eso, agradeció a todas las personas que le escribieron preocupados y que "leía todo y me hacía muy bien, no estaba de ánimos para responder".

"Estaba miándome y encuentro que me veo muy diferente y claro po' (...) siento que todo lo que he cambiado por dentro se nota por fuera", reflexionó.

En esa línea, agregó que "esta pausa me obligó a hacer muchas reflexiones, que pueden ser un poco difíciles, pero me regalaron mucha perspectiva con respecto a quienes me rodean, a la vida, a mí misma".

"Deseo muchísimo estar sana ya (...) voy a finalizar mi tratamiento, creo, pocos días antes de mi cumpleaños (...) Ha sido mucha muerte para volver a nacer", fue parte de su actualización.