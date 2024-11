Ex Gran Hermano Camila Power fue operada tras hospitalización: “Ha puesto mucho de su parte” - Chilevisión

La noticia fue confirmada por su madre, Leslie Power, quien entregó detalles de su estado de salud actual.

La mamá de la ex participante de Gran Hermano Chile, Camila Power, confirmó que su hija fue operada las últimas horas.

La influencer ya había contado en sus redes sociales que se encontraba internada por un problema de salud que no ha dado a conocer.

Camila Power fue operada

Su mamá, la psicóloga Leslie Power, contó a LUN que "mi hija Camila acaba de salir de una intervención quirúrgica de dos horas".

En esa línea, detalló que "hace algunos días comenzó a sentirse mal llegando a Urgencias y quedando hospitalizada, hace una semana, para estabilizarla y poder proceder a una operación".

"Todo resultó mejor de lo que pensábamos. Ha puesto mucho de su parte para estar bien", continuó.

"Como siempre acá apoyándola junto a sus hermanos, abuela, tíos, primos, amigas queridas, las personas que siempre le han mandado cariño y también agradecer al personal de salud, que han sido tan profesionales y cariñosos", destacó.

¿Qué le pasó a Camila Power?

Con respecto al diagnóstico de Camila, su madre prefirió no entrar en detalles.

"Prefiero no hablar más de lo indicado, ya que estoy segura que ella podrá conversar con quien desee, una vez se encuentre recuperada", cerró.

En sus stories de Instagram, la influencer compartió algunas fotos desde su hospitalización.

Además, los días anteriores a su operación, Power compartió una reflexión en la que ahondó en su situación actual.

"En este presente, después de varios días de mucho dolor, incertidumbre, angustias, rabia, miedo, pena... lo que más prima en mi es un brutal agradecimiento y amor", comenzó.

"Mi abuela me dio comida en la boca, mi tía me peinó. Mis amigas me regalaron risas que puedo reír a medias", fue parte de lo que escribió.