“Estaba teniendo mucha...”: Carlyn Romero reveló todo sobre su quiebre con Felipe Thompson - Chilevisión

Aunque nunca formalizaron su relación frente a los seguidores de cada uno, la pareja se mantuvo unida desde que ambos salieron de la casa de Gran Hermano y publicaban contenido juntos recurrentemente.

Carlyn Romero confirmó su quiebre con Felipe Thompson y reveló las razones por las que tomó la decisión a través de una transmisión en vivo en TikTok.

La influencer aseguró que "necesitaba volver a mí un poco y para volver a mí necesitaba estar sola… que a veces me dan ataques de pánico. La última vez tuve mucha ansiedad y yo creo que por eso paré un poco".

¿Por qué Carlyn Romero y Felipe Thompson terminaron?

En esa misma línea, agregó: "También paré un poco la relación o lo que tenía con Felipe porque estaba teniendo mucha ansiedad, no estaba sabiendo manejar mis emociones. Como que no me sentía bien conmigo misma".

Asimismo, Carlyn reflexionó: "Entonces, si no me siento bien conmigo misma, ni con lo que yo estoy haciendo, ¿Cómo voy a poder darle lo mejor a una persona que está al lado mío? No puedo".

Aunque destacó las cualidades de Felipe en extenso, Carlyn precisó en que "es mejor, antes que lastimar a alguien. ¿Entienden? No sé cómo explicar… Yo me quedo con lo bueno. De hecho, yo le dije que lo quiero, que lo amo muchísimo, así que lamento mucho lo que está pasando, pero es así".

Tras reiterar que está enfocada en otras cosas, Romero aclaró que "no sé si sea razonable pedirle que me espere, porque yo creo que sería un tanto egoísta. Él merece ser feliz, pero soy partidaria de que si la vida quiere que estemos juntos, pues vamos a estar juntos. Así pasen 20 años, 5 años, 1 año".

Finalmente, Carlyn concluyó: "Siento que cuando alguien es para ti y está escrito y destinado para ti, absolutamente nadie te lo puede quitar… va a llegar a ti sí o sí, es como el hilo rojo. Entonces confío mucho en eso y por eso también estoy tranquila con la decisión".