“¡Nunca has limpiado!”: Felipe y Michelle protagonizaron tenso cruce por limpieza de la casa - Chilevisión

Michelle Carvalho comentó que tanto Felipe Thompson como Íñigo López debían limpiar la cocina por ensuciar la noche anterior, hecho que no le gustó oír a Felipe y terminó por encarar a la brasileña.

Michelle Carvalho y Felipe Thompson protagonizaron un tenso cruce en las cocinas de Gran Hermano Chile por decidir a quién le correspondía limpiar los platos.

La modelo argumentó que esa tarea debía realizarla tanto Felipe como Íñigo López ya que ambos se habrían quedado cocinando durante la madrugada.

Al escuchar aquello, Felipe se molestó y le manifestó que él no cocinó, instancia donde además criticó el actuar de Michelle acusándola de no ayudar a limpiar la casa.

"Déjate de juzgar a toda la gente", le lanzó el ingeniero a Michelle, mientras que ella insistió en saber quién dejó todo sucio.

Felipe arremetió contra Michelle por la limpieza

Tras insistir en que tanto Felipe como Íñigo debían cumplir con lavar los platos, Felipe terminó por ofuscarse aún más y la criticó por sus dichos.

"Tu comes todas las hu… que hago y no limpias nada", acusó mientras barría la cocina.

"Si limpio, limpio con la Linda, limpio los juegos de los partidos", le contestó Michelle.

Felipe aún molesto le señaló: "¿Cuándo has limpiado? Nunca has limpiado nada, todos lo saben y comes todas las comidas".

"Dale Felipe, pelea, pelea", le terminó de responder Michelle ya cansada de la discusión.

