“Todo cambió”: Flaviana Seeling actualizó su estado de salud tras complicaciones en embarazo - Chilevisión

La bailarina debió pasar la navidad internada tras ser llevada de urgencias por un desprendimiento.

La bailarina Flaviana Seeling actualizó recientemente su estado de salud con seis meses de embarazo, luego de haber tenido algunas complicaciones que la llevaron a ser internada en una clínica.

En este sentido, la fundadora de Axe Bahía recordó el gran susto que tuvo durante las celebraciones de fin de año, ante una posible pérdida de su bebé.

Flaviana actualiza cómo va su embarazo

En conversación con LUN, la brasileña indicó que hoy en día "tengo reposo, pero ya me puedo levantar, caminar, no correr. Ahora puedo acompañar a mis niños. Me estoy moviendo".

Sobre la misma, dio a conocer pequeños avances que ha logrado y le han devuelto la tranquilidad. "El otro día entré por primera vez a la piscina. De a poco retomando todas las actividades. La próxima semana tengo cita para saber cómo estoy. Pero estoy con ánimo, con esperanza, todo cambió", aseguró.

Flaviana vive tenso momento con sangrado en Navidad

Respecto a la compleja situación que vivió a finales del 2024, indicó: "Tuve un desprendimiento (de placenta) importante. Son cosas que le pasan a un buen porcentaje de mujeres".

Sobre el motivo por el cual ocurrió, aseguró que no había un porqué puntual. "No estaba bailando ni haciendo nada. Estaba en la casa con mi familia, haciendo algo muy tranquilo (…) fue ahí cuando tuvimos que ir de urgencia a la clínica y ahí me quedé. No me dejaron salir. Nunca había pasado Navidad internada. Fue bien especial", comentó.

"Lo único que le pedía a Dios era que aguantara más tiempo", recordó, agregando que si su hijo llegaba a nacer antes podría sobrevivir en una incubadora, no obstante, "había días duros donde no mejoraba, no paraba el sangrado. Pensábamos que paraba y venía de nuevo", mencionó.