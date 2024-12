“Eres pésimo actor”: Pedro Campos respondió con todo a lapidario comentario de usuaria - Chilevisión

El hijo de Claudia di Girolamo y Pedro Campos expuso una discusión que tuvo por interno con una "seguidora", quien criticó duramente su calidad actoral.

Pedro Campos sorprendió a sus seguidores tras responder el ácido comentario de una usuaria en Instagram.

A través de sus historias, Campos expuso los mensajes que recibió por interno tras repostear un video subido por su pareja, la actriz Josefina Montané.

Sin embargo, la usuaria no se refirió precisamente al romántico registro, sino que aprovechó la instancia para criticar la calidad actoral del intérprete.

Pedro Campos respondió a usuaria que lo tildó de "pésimo actor"

"Hater promedio", contextualizó el hijo de Claudia di Girolamo y Pedro Campos en la publicación, donde se mostraba el mensaje de la mujer.

"Eres pésimo actor", arremetió la usuaria, y el joven artista respondió: "y para qué me sigues, no sea ridícula y deje de seguirme".

La particular seguidora no se quedó atrás y contestó: "No te sigo, tengo que verte porque sigo la novela, engreído tarado". Luego de esto, el actor optó por bloquear a la usuaria.

Revisa el mensaje acá: