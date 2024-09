“Era un poco de culpa”: Camila Andrade se sinceró sobre la despedida de Michelle en Gran Hermano - Chilevisión

Camila aseguró que haber visto los dichos de Michelle sobre ella en Gran Hermano le dolió y es una situación que la mantiene confundida, aunque admitió que no ha tenido tiempo para revisar todo.

Camila Andrade reveló qué fue lo que le dijo Michelle Carvalho tras ser eliminada de Gran Hermano y confesó qué fue lo que más le dolió tras los dichos de Carvalho a sus espaldas.

Camila estuvo invitada al react con Claudio Michaux este martes, donde admitió que se siente muy confudida sobre lo que vio en el programa, aunque admitió que no ha tenido tiempo para revisar todo en detalle.

Camila Andrade se refirió a los dichos de Michelle en Gran Hermano

En ese sentido, Andrade volvió a repetir que Michelle sí le admitió que la había "pelado" dentro del encierro, pero cuando ambas habían entrado a Gran Hermano.

"Es parte un poco del juicio, del desconocimiento, filo. no pasa nada, de verdad. No me enojé. Yo nunca me tomo las cosas personal con nadie", aseguró Camila.

Sin embargo, no fue el mismo sentimiento al salir de la casa más famosa del mundo: "Lo que me dolió también fue que esa conversación con Pato en el comedor fue hace poco", sinceró.

Sin embargo, respecto de las apreciaciones de Michelle sobre Francisco Kaminski, aseguró: "Está bien, si ella puede opinar lo que ella quiera (...) hay que convivir con eso, pero el tema es que me molesta que haya dicho como: 'Vino acá a lavarse la imagen', y yo creo que no yo no fui con estrategia. Haber ido con estrategia hubiese sido lo peor".

Al respecto, reveló lo que piensa sobre la despedida que le dio Michelle: "Ahora entiendo su llanto. Cuando yo me fui no era sólo una despedida, sino que quizás era un poco de culpa porque me abrazó. No sé si esto se transmitió, pero me dijo como: 'Necesito, quiero conversar contigo afuera, por favor y espero que no te duela tanto lo que vayas a ver'".

Finalmente, Cami Andrade concluyó: "Entendió que transgredió algo ahí".

Revive el momento: