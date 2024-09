“No me puedes tratar de mentirosa”: El nuevo round de Daniela Aránguiz contra Francisco Kaminski - Chilevisión

La panelista de farándula respondió a un ataque en redes sociales de la actual pareja de Camila Andrade con fuertes declaraciones que revelan una supuesta infidelidad de la ex pareja de Carla Jara.

Daniela Aránguiz se fue con todo en contra de Francisco Kaminski, revelando una supuesta infidelidad del locutor de radio mientras estaba casado con su ex pareja Carla Jara.

Las declaraciones vienen luego de una ferviente defensa del comunicador hacia su actual pareja, Camila Andrade, después de varias declaraciones de la ex esposa de Jorge Valdivia, en las que sugirió que la modelo entró pauteada a Gran Hermano.

Daniela Aránguiz destapó supuesto secreto de Francisco Kaminski

"Daniela Aránguiz haciendo lo que mejor sabe hacer: mentir", publicó la ex pareja de Carla Jara en defensa de Andrade, causando la furia de Aránguiz, quien se tomó de la declaración para lanzar una fuerte acusación en su contra.

"Mira, Francisco Kaminski, lo primero: Tú a mí no me puedes tratar de mentirosa cuando eres el rey de los mentirosos. Le mentiste a tu ex pareja y fuiste infiel no sé cuánto tiempo", comenzó la panelista en su programa Sígueme.

Lo anterior hace alusión al supuesto escándalo de infidelidad en el que se vio envuelto, junto con Camila Andrade, tras el polémico término de su relación con su antigua esposa, poniendo en duda nuevamente la fidelidad del comunicador.

Pero el descargó no acabó ahí. Aránguiz no dudó en destapar un supuesto secreto que sabía de Kaminski, en el que lo vinculó como miembro de un club para adultos.

"Te recuerdo también que una de mis mejores amigas, que es dueña de un night club, me comentó que tú también eras cliente y estabas casado. ¿Quieres hablar? Hablemos", agregó.

Asimismo, concluyó: "Eres el rey de los mentirosos, cafiche, aprovechador de las mujeres, y además no te preocupas de lo que realmente deberías preocuparte y andas buscando excusas para no cumplir con tus responsabilidades. A buen entendedor, pocas palabras."