Pedro sorprendió con romántico pedido para Michelle en Gran Hermano - Chilevisión

Pedro Astorga sorprendió visitando el confesionario de Gran Hermano con una particular solicitud para Michelle: quiere regalarle un día de spa. "He visto un poquito baja a la Michelle, siento que no se siente tan bien (...) se merece un poquito que le den todo este tema que se hacen las mujeres", comentó el jugador, refiriéndose a las uñas, el cabello y la cara. "Solo hay otras dos mujeres y ellas vienen reingresando y vienen con todos esos detalles que para las mujeres son importantes", indicó Pedro, agregando que le parece "súper justo" que Michu pueda disfrutar de un día especial.