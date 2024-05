Daniela Aránguiz y testimonio de su hija en juicio contra Orsini: “Puede ser complicado para su carrera” - Chilevisión

La panelista explicó el motivo de la participación de su hija Agustina en el proceso legal, asegurando que en un comienzo se negó a esta opción para evitar exponerla.

Daniela Aránguiz entregó detalles de la primera jornada de audiencia por la querella interpuesta en su contra por la diputada Maite Orsini, y actual pareja de su ex esposo, Jorge Valdivia, por los delitos de "injurias graves por escrito y con publicidad".

Luego que el abogado de la panelista diera a conocer que los hijos de la pareja serán parte del proceso como testigos de Aránguiz, finalmente la ex Mekano confirmó este antecedente y aseguró que "estamos súper tranquilos".

"Yo creo que el testigo que él (abogado querellante) me cuestionó nunca se lo esperaba. Entonces lo descolocó porque yo creo que... Ese testigo es muy fundamental. Y puede ser complicado para ella (Orsini), sobre todo en su carrera”, aseguró Daniela en Sígueme de TV+.

Testimonio de su hija en el juicio

Ahondando en la declaración que entregaría su hija Agustina, la panelista sostuvo que al comienzo no estuvo de acuerdo con su participación. Sin embargo, la joven habría insistido en ello.

"Lo quiero hablar con mucho respeto porque no voy a romper códigos con ella (…) Estamos hablando de una adolescente que entiende todo y es tremendamente inteligente. Es una petición de ella. Que yo al principio no estaba muy de acuerdo, pero siempre voy a respetar la opinión de mi hija", dijo.

En ese sentido, Daniela indicó que "los jueces están preparados para poder hacer una entrevista a un testigo que sea menor de edad".

"Son cosas que están resguardadas, no va a ser público, no se va a enterar la prensa. Yo nunca la voy a querer exponer públicamente", enfatizó.

Al cierre de su intervención, Aránguiz se lanzó en contra de su ex pareja, acusando que "a la única mujer que él tenía que defender, no la defendió y por ahí empezó este lío. Y esa mujer no soy yo y no es la Maite".