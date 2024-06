El actor reveló el duro momento económico que atraviesa debido al bajo ingreso de su pensión y a los estragos de la pandemia.

El actor nacional Cristián García-Huidobro, uno de los más reconocidos de la década de los 90, reveló que actualmente atraviesa un complejo momento económico a nivel personal.

El intérprete fue invitado al programa Todo va a estar bien, en el que repasó varios aspectos de su vida, entre ellos comentó que la pensión que recibe actualmente es insuficiente para costear su diario vivir.

"Estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza, pero me ayuda”, comentó en Vía X.

En ese sentido, hizo un mea culpa y afirmó que "fui desordenado durante 10 años. Yo creo que ni mis amigos fueron tan desordenados. Mi separación y todo... tuve unos años en que me borré del mundo, me daba lo mismo".

"Con la muerte de mi hermano, me ha salido algo que es ser vendedor. Después de la pandemia, que fue tan terrible... íbamos tan bien, pero quedamos en la calle después de la pandemia. Y formé una pequeña empresita, que tengo ahora, y de un año hasta ahora ha crecido", detalló García-Huidobro.

Cristián y su relación con la muerte

En este punto, el intérprete también reveló cuál es su deseo para el momento de su fallecimiento, indicando que donará su cuerpo a la ciencia.

"Yo voy a entregar mi cuerpo a la salud, a la ciencia, porque no quiero funerales ni nada. Lo único que voy a pedir es que mis hijas se reúnan y lo pasen bien y se rían", explicó.

Al respecto bromeó y señaló que "Gonzalo Robles tiene que hablar en mi funeral, pero que no se ponga socialista”.

