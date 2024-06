“Llevarían varias semanas”: Aseguran que actores Álvaro Espinoza y Catalina Olcay terminaron tras 20 años de relación - Chilevisión

De acuerdo a lo revelado, la emblemática pareja de actores habrían terminado su relación de 20 años hace algunas semanas.

Este martes se reportó la sorpresiva separación del actor Álvaro Espinoza y Catalina Olcay, luego de permanecer juntos durante 20 años de relación, siendo una de las parejas más emblematicas del mundo actoral.

Así lo reveló el portal Fotech, quienes se habrian comunicado con cercanos a la pareja asegurando que “llevarían varias semanas completamente separados”, sin revelar los motivos del quiebre amoroso.

A pesar de ello, por el momento, la pareja no ha confirmado su separación y aún continúan siguiéndose mutuamente en redes sociales.

Cabe destacar que la pareja inició su relación en 1998, tras participar en la teleserie "A Todo Dar", la cual habria comenzando incialmente como una amistad, historia que detalló Catalina en un episodio de La Divina Comida de Chilevisión.

“Cuando nos conocimos, él entró a la teleserie, yo estaba soltera y él estaba pololeando y nada, éramos compañeros. Yo lo vi en un video y como que me flechó, después lo vi en persona y no me flechó nada, se me quitó el flechazo”, expresó Catalina en esa oportunidad.

“Nos comenzamos a hacer muy amigos, después me caía increíble, Álvaro es muy generoso, es muy buen partner (...) De repente lo miré y dije ‘lo amo. No me gusta, lo amo’”, agregó.

Un flechazo que llevó a la pareja a estar junta más de 20 años y como fruto de su amor, nacieron sus dos hijas, Octavia y Alicia.