Cony Capelli reveló desconocida anécdota con Kike Morandé en TV: “Ahora que soy grande lo entiendo” - Chilevisión

Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile, habló de su desconocido paso por un recordado programa humorístico conducido por Kike Morandé.

Constanza Capelli sorprendió al revelar un desconocido paso por el programa Morandé con Compañía, donde habría sido testigo de un comportamiento de Kike Morandé.

En el programa Fuera de la Casa de Chilevisión, la ganadora de Gran Hermano Chile habló de lo complejo que era entrar al mundo de la televisión hace unos años.

"Trabajé como extra en Morandé con Compañía", dijo Capelli sobre sus primeros trabajos en TV, sorprendiendo a los demás conductores del react María José Castro (Lady Ganga) y Claudio Michaux.

Según contó Cony, su participación estuvo centrada en el segmento "El Muro", donde actuaban comediantes como Belén Mora, Paola Troncoso, Kurt Carrera, Rodrigo Villegas y Miguelito, entre otros.

Cony Capelli y su anécdota con Kike Morandé

Al ser consultada sobre qué cosas vio en el programa, Cony Capelli reveló una particular anécdota que involucra a Kike Morandé.

"Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué él (Morandé) se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba. Nunca lo entendí. Ahora que soy más grande lo entiendo", comentó la bailarina.

Asimismo, detalló que en sus breves intervenciones "a veces salía como enfermera sexy" y en otros sketches del programa humorístico.

Aunque, aseguró que un día "me dejaron de llamar porque no quise ir a un carrete que ellos querían que yo fuera". "Ahora, para entrar a la tele, no necesitas humillarte de esa manera", cerró sobre el tema.

Mira las declaraciones acá: