El furioso descargo de Héctor Morales contra Sergi Arola en Top Chef VIP: “No me parece que...” - Chilevisión

Héctor Morales protagonizó un tenso cruce con el juez de Top Chef VIP, Sergi Arola, tras pasar a la prueba de eliminación. "No lo estoy pasando bien", afirmó el actor.

Héctor Morales no soportó la decisión de los jueces y protagonizó un tenso cruce con Sergi Arola en Top Chef VIP.

En el reciente capítulo del programa de Chilevisión, el actor manifestó su molestia tras pasar a la prueba de eliminación junto a Álex Ortiz y Luis Gnecco.

Héctor, quien preparó una paella que no convenció al jurado, no dudó expresar su enojo después de la determinación de los chefs.

El furioso descargo de Héctor Morales

"No me parece que todo lo que haya hecho esté tan mal como hasta ahora. Ni la chorrillana, ni la leche nevada, ni el lomo saltado, ni el charquicán, ni la paella", partió diciendo Morales.

En ese sentido, el artista sostuvo que "acepté la invitación a este programa porque me gusta cocinar, me gusta pasarlo bien y me estoy insegurizando".

"Creo que sus devoluciones me han hecho pensar que en realidad no lo estoy pasando bien", apuntó.

Ante esto, Sergi Arola tomó la palabra y respondió al furioso descargo del actor: "Tienes que entender que este es nuestro trabajo, me dedico a esto desde la misma edad que tú empezaste a actuar".

"No soy quién para juzgarte si me gusta o no me gusta (como actor), pero de cocina ya llevamos unos cuantos años", explicó Arola.

En esa misma línea, el español le indicó a Héctor "¿tú sabes cuál es el peor regalo del programa? ser el Top Chef de la Semana, porque no te permite cocinar todos los días".

"Cocinar todos los días es lo que te hace mejor cocinero", agregó el chef. Finalmente, Morales abandonó molesto la cocina y lanzó su delantal.

Mira el momento acá: