Pavic subió un video en el gimnasio junto a Amadeo Llados, quien hizo una reflexión que fue ampliamente criticada por sus seguidores. Sin embargo, ella lo defendió y se preguntó "¿qué los hace mejores que él?".

El Instagram de Paula Pavic se llenó de críticas en las redes sociales luego de compartir un video junto a su coach en el gimansio, quien hizo una reflexión que no le gustó para nada a sus seguidores.

Se trata del español Amadeo Llados, quien en el registro aparece hablando sobre "las mujeres débiles".

Critican a coach de Paula Pavic en redes

"Si tienes una mujer débil al lado tuyo y hay un problema, te hace más débil", dice el español en el video, mientras Pavic lo escucha sonrienre en compañia de otras mujeres.

"¿Por qué te crees que mi mujer viene conmigo al gimnasio y ella se levanta conmigo casi todos los días a las 4:30 am", continuó.

"Hoy en día el hombre es más blando. 'Oh, que tienes que poner la mitad de la renta; que vamos a ir a cenar y hay que pagar…' ¿Qué hacen, mujeres? Abran los ojos... esos no son hombres, son nenas", continuó.

A dicha reflexión, el español añadió que "para estar con una nena te vas con alguna amiga que esté deliciosa, más encima está rica y puedes disfrutar de ella (sic), no como la panza que huele mal".

Los seguidores de Pavic no tardaron en expresar su descontento en el mismo instagram de Paula.

"No le creo nada a este tipo se nota que intelectualmente esta demasiado básico, te resta mas que suma", "Paulita, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Veo mucha TV española y allá también tienen problemas", "este parece sectario, además de narciso… ¡Arranca!", "no le creas nada a este vendedor de humo", dicen algunos mensajes.

Pavic defiende a su coach

Tras los comentarios que recibió en el video publicado en su perfil, la ex de Marcelo Ríos defendió a Llados del "hate".

"Me impresiona que la gente defienda el hate hacia alguien en específico (Llados), hagan hasta barra a esos comentarios atacándolo personalmente, pero tengan el descaro de juzgarlo a él por cómo se refiere a un tipo de personas genérico", expresó.

"La mayoría de las personas que han comentado aquí se sienten ofendidas por lo que él dice de manera genérica, pero todos se sienten con el derecho de atacarlo de manera directa y personal, ¿no es un poco contradictorio? ¿Qué los hace mejores que él?", fue parte de su reflexión.