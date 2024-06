“No tenía idea”: Cony Capelli se emocionó al conocer gesto de fans para ganar Gran Hermano Chile - Chilevisión

La ganadora de Gran Hermano Chile utilizó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo que recibió durante su paso por el reality show. "Se hicieron hasta cosas imposibles", destacó.

Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile, se emocionó al recordar el gesto que tuvieron sus seguidores durante su paso por el reality show.

"Me di cuenta de muchas cosas que pasaron durante el reality y no tenía idea. No me enteré y me sigo enterando de cosas hasta ahora", partió diciendo en una historia de Instagram.

En ese sentido, Capelli destacó la campaña que hicieron sus fans para salvarla cada semana de la eliminación y convertirse en la triunfadora del programa de Chilevisión.

"Se hicieron hasta cosas imposibles para que yo ganara. Mucha gente me comentó 'de verdad, terminé comiendo pan con pan para que tú te salvaras', y leyendo esas cosas de verdad me emociona", afirmó.

La emoción de Cony Capelli por gesto de fans

"Hubo gente que sacrificó su dinero de necesidades básicas para poder hacer que yo ganara", apuntó la ex bailarina de ballet.

Al respecto, sostuvo que "me emociona demasiado. Obviamente, habían partes que me hacían mucho reír. Por ejemplo, que (Gabriel) Boric me auspiciaba... ¡ay ojalá!".

"Yo los leo y de verdad me emociona mucho, les quiero caleta. Y nada, estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo para retribuir un poco ese cariño que ustedes me dieron", concluyó.

Mira los dichos de Cony Capelli acá: