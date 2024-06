“¿Me están huev...?”: Nico Solabarrieta sufrió desagradable percance en retorno a Chile - Chilevisión

Fue un viaje que disfrutó junto a Valentina Torres, más conocida como "La Guarén". De hecho, los dos compartieron varios momentos en redes. Sin embargo, el regreso opacó la última parte de la travesía.

Nicolás Solabarrieta pasó unas entretenidas vacaciones en Río de Janeiro junto a su pareja Valentina Torres, más conocida como "La Guarén". Ambos compartieron varios momentos del viaje a través de redes sociales.

Y aunque todo parecía salir bien, fue justo cuando retornaban ya a Chile que las cosas se complicaron, puesto que vivieron un incómodo momento en el aeropuerto.

VER MÁS DE SHOW

"Me dicen que nunca se hizo la reserva"

"Estoy en Río de Janeiro y el día sábado compré pasajes para devolverme a Santiago, porque mañana (martes 25 de junio) en la mañana muy temprano tengo que trabajar", fue como Solabarrieta partió su reclamo a través de Instagram.

Y es que el chico reality adquirió sus tickets, pero estos fueron desconocidos por la aerolínea: "Compré mis pasajes, me cobraron en el banco, me llegó el comprobante y nunca me llegaron los pasajes. Y, ahora, llego al aeropuerto y no me dejan embarcar", aseguró.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Me dicen que nunca se hizo la reserva, que tengo que reclamarle al banco porque ellos no tienen nada que ver. Pero claro, para cobrar sí que no tienen problemas, pero para embarcarte sí se te complica la cosa", sumó.

Tebía compromisos de trabajo

"Deberíamos estar en Santiago ya. No nos han dado ninguna solución. Me dijeron ‘puedes esperar hasta mañana a ver si te dan una respuesta’. Y es como ‘¿me están huev...?’", exclamó indignado tras la urgencia de volver a la capital de Chile por compromisos laborales impostergables.

Ante la necesidad de retornar al país, Nicolás compró otros boletos en una aerolínea diferente. Pero, los problemas no cesaron, puesto que este vuelo tuvo un retraso en su salida.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"No lo puedo creer, estamos literalmente embarcando y dice que el vuelo está atrasado por dos horas. Yo no lo puedo creer. Te lo juro, parece que todo quiere que me quede en Río. Me voy a quedar acá", cerró.

Y aunque el viaje estuvo ajetreado y acontecido, finalmente ambos consiguieron llegar a Santiago durante este martes 25 de junio.