Carla Ballero reveló íntimo deseo de Claudio Iturra: “Estaba en esa búsqueda” - Chilevisión

La muerte de Claudio Iturra ha generado gran conmoción en nuestro país, sobre todo por lo repentina que resultó la noticia. Y desde su círculo cercano han manifestado abiertamente el gran pesar que esto generó.

"Despertamos con esta noticia tan triste, pero ha ido pasando el día y las emociones han ido cambiando para todos. Se ha convertido de repente como en una luz", indicó Carla Ballero en relación a lo sucedido.

Cabe destacar que ellos tenían una amistad que los llevó a compartir viajes y un sinnúmero de momentos que le permitieron a Ballero conocer profundamente al comunicador.

"No era como un ser humano común"

"Era una persona que no era de acá, no pertenecía, no era como un ser humano común", es como Ballero recuerda a Iturra en relación a su especial personalidad.

Ella también aseguró que el periodista tenía una particular manera de conectar con la naturaleza: "Nos hicimos muy amigos a través de la conversación antes de conocernos", señaló.

En este sentido, indicó que el viajero le habría revelado sus intenciones de convertirse en monje: "A mí me lo dijo también. Él estaba en esa búsqueda".

"Necesitaba trascender"

"Me habló cosas súper íntimas, en ese sentido, como que él ya no conectaba como los hombres. Él necesitaba trascender y estaba en esa búsqueda", sumó.

"No pertenecía al común. No actuaba como un hombre común. Había magia y esa magia te la transmitía", cerró.