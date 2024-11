Cecilia Bolocco pasó terrible susto por accidente de Máximo Menem: “Casi me desmayé, literal” - Chilevisión

La reina de belleza contó que vivió una gran angustia al saber del problema doméstico de su hijo, quien tuvo que ir de emergencia a un recinto médico para atender su lesión.

Cecilia Bolocco vivió momentos de gran angustia al punto de pensar que se iba a desmayar, luego de un accidente que tuvo Máximo Menem.

La ex Miss Universo dio detalles de lo ocurrido a través de una tranmisión que realizó en su cuenta de Instagram, donde contó que su hijo fue a parar a urgencias por un problema doméstico.

El problema fue que, debido a su preocupación, pasó un mal rato y quedó al borde del desmayo, pues no estaba cerca del joven en ese momento.

El complejo accidente de Máximo Menem

Según contó Cecilia Bolocco, Máximo sufrió un corte en su dedo cuando estaba realizando una maqueta para la universidad.

En un principio ella creyó que era algo superficial, pero al hablar con su hijo se dio cuenta que era algo mucho mayor.

“Estaba medio ido (...) Dijo: 'Me llevan a rayos, es que el dedo me quedó colgando”, recordó.

Fue ahí cuando la angustia la invadió al punto que “casi me morí, se los juro. Casi me desmayé, literal. Cuando corté el teléfono, le dije a 'Pepo': 'Mi amor, me voy a desmayar, me siento pésimo'”, expuso.

Finalmente, el estudiante de arquitectura fue atendido oportunamente y ”al final no fue tan grave, pero me dio una pena... estaba tan afligido. Yo me imaginaba lo peor”, comentó.

"Le pegaron el dedo, se lo cosieron rápido porque, gracias a Dios, no estaba comprometido el hueso", cerró.