Carola Julio relató desgarrador momento en que perdió a su hijo con 7 meses de embarazo - Chilevisión

La periodista perdió un bebé en el año 2001, tras llegar de un viaje en el que no presentó ningún síntoma que alertara la situación y cuestionó el trato de los funcionarios de la salud cuando ocurren estas situaciones.

Después de 23 años, Carola Julio habló por primera vez sobre la pérdida de su hijo, quien falleció a los siete meses de gestación en 2001.

Asimismo habló sobre el proceso que vivió al enterarse de la noticia y después del episodio, reflexionando sobre ciertos protocolos médicos o actitudes de funcionarios de la salud que no ayudaron a su recuperación emocional en ese momento.

¿Qué dijo Carola Julio?

En conversación con Kenita Larraín para su programa Divina Conexión, Julio explicó: "Yo antes no podía hablar de esto (…) yo durante años no pude hablar. De hecho había gente que me decía: '¡Ay, Carola! Yo sé lo que te pasó', y yo decía: 'Porque genero lástima'. Más pena me daba".

Asimismo, reveló que se enteró de la noticia después de haber realizado un viaje en el que no tuvo ningún síntoma que alertara lo que había ocurrido: "Me tocaba una ecografía que me la fui a hacer al día siguiente y ahí me dijeron que mi guagüita estaba muerta. Tenía varios días de fallecida".

Julio comentó que la noticia le provocó un estado de shock en el que pensó que lo que estaba viviendo se trataba de un sueño, por lo que buscó maneras de asegurarse de que no era real.

"Me acuerdo de que había una ventana al frente y yo digo: 'Voy a ir corriendo y voy a saltar'", confesó y además relató que tuvo que someterse a un proceso médico muy desgastante en el que indujeron manualmente sus contracciones durante horas.

"Yo decía: '¿Por qué encima tengo que pasar por esto si ya hay un dolor interno, emocional?' Me dolía todo, me dolía la vida", confesó Julio, quien además reflexionó en torno a los protocolos médicos, puesto que su doctor tratante no quería que ella viera el cuerpo de su hijo: "Yo me puse muy enérgica en ese momento y dije: 'No, yo lo quiero ver'".

Ver el rostro de su hijo, quien tenía una expresión tranquila, según su relato, le permitió seguir adelante con su proceso de duelo, sin embargo acusó falta de empatía del personal médico al consultar sobre los procesos fúnebres del bebé.

"Hay tan poco protocolo de seguir, tan poca empatía. Me acuerdo que le dije a Rodrigo que lo viera él y después que lo viéramos nosotros, porque yo no quería escuchar a esa enfermera", concluyó Carola Julio.