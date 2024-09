Carlyn Romero disparó contra Chama tras reingreso a Gran Hermano Chile: “Yo como venezolana...” - Chilevisión

A través de sus redes sociales, la ex jugadora de Gran Hermano Chile criticó con todo a Alexandra Méndez tras volver a la casa más famosa del mundo.

Carlyn Romero criticó con todo a Alexandra "La Chama" Méndez tras reingresar a Gran Hermano Chile por repechaje.

A través de sus historias en Instagram, Romero subió un video donde Méndez dice "sé que no me despedí, saben que no me gustan las despedidas, pero tampoco me lo permitieron".

Sin embargo, esta afirmación de Chama fue desmentida por Diana Bolocco, animadora del reality show, quien señaló que la producción le ofreció a Alexandra despedirse como corresponde, pero ella no quiso.

Carlyn Romero criticó regreso de Chama a Gran Hermano

Debido a lo anterior, Carlyn usó sus redes sociales para irse en contra de la modelo, asegurando que "menos de 5 minutos en la casa y ya mentiras".

"Se fue así sin despedirse porque quiso y los porcentajes jummm yo como venezolana exijo 'que se muestren las actas' jajajaja", escribió Romero, quien ahora es una de las postulantes del repechaje digital.

Cabe mencionar que la rencilla entre las venezolanas viene desde antes y así quedó en claro en la prueba del congelado protagonizada por Carlyn, donde esta última encaró a Alexandra.

"Recuerda, amiga, que las puertas no se patean. Las competencias son tu fuerte, pero a mí jamás me ganaste ni me vas a ganar", dijo en ese momento. Luego, al acercarse a Michelle Carvalho, le indicó que "La Chama está acá sólo porque está en tu grupo, sino no existiría".

