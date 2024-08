Carlyn reveló los 2 jugadores que conocía antes de Gran Hermano: “Hablábamos por Instagram” - Chilevisión

Carlyn Romero tuvo una controversial estadía en Gran Hermano Chile, convirtiéndose en la última eliminada por decisión del público. Por esto mismo, la noche del lunes estuvo el estudio de CHV junto a Diana Bolocco y el panel, respondiendo algunas dudas sobre sus vínculos.

Una de las integrantes del panel fue Trinidad Cerda, ex jugadora de la primera temporada, quien confesó su amor por Pedro Astorga. Y fue así que Carlyn soltó una información hasta ahora desconocida.

Según dijo, con Pedro "teníamos comunicación fuera del reality por Instagram", sin revelar detalles respecto del tipo de comunicación que tenían.

Además, aconsejó a Trini, asegurando que "conociéndote, él no te gustaría. Es un viejo chico porque se acuesta muy temprano, no toma, siempre anda solitario, en una conversación le tienes que hacer preguntas y preguntas porque no dice nada de él".

"Pero le gusta la Mich (Michelle Carvalho), no sé por qué no está con la Mich definitivamente", remató Carlyn.

¿También conocía a Felipe?

Por otro lado, Carlyn también se mostró bastante cercana con Felipe Thompson durante los últimos días de su estadía, llegando incluso a los besos.

Al ser consultada por su ex compañero, la influencer contó que lo conoció cuando fue parte del casting del programa: "Lo vi entrar y dije 'ay, qué guapo él'".

Pero también le sacaron en cara algunas fotos de ellos juntos antes del encierro, las cuales fueron explicadas por Carlyn: "Nos vimos en un evento y fue sorpresivo, no sabía que iba a estar ahí. No lo pesqué mucho, solo pensé 'qué lindo está'".