“Hasta que no les sirvas más”: Camila Power acusó a Antonia Casanova de actuar por conveniencia en Gran Hermano - Chilevisión

Ambas jugadoras decidieron limar asperezas y tuvieron una sincera conversación tras varios días distanciadas en el encierro. Sin embargo, Power acusó a Casanova de estar usando una estrategia en la casa.

Tras varios días distanciadas, Antonia Casanova y Camila Power tuvieron una honesta y reveladora conversación en una de las habitaciones de Gran Hermano Chile.

Quien inició el diálogo fue la segunda jugadora mencionada, quien acusó a su compañera de estar hablando de ella a sus espaldas. "No tengo ganas de estar enterándome (de las cosas que te molestan de mí) por otra gente", sinceró.

La hija de Yuyuniz respondió con honestidad y sacó en cara que sus supuestas amigas la están ignorando. "Ahora ya no me pescan, me tienen alejada, no sé si porque estoy aquí con las otras minas, pero tengo que estar acá", aclaró.

La dura acusación de Camila Power contra Antonia

Luego, Camila lanzó una frase que desconcertó a Casanova, pues acusó que retomó contacto con el bando de los famosos por conveniencia para ganar popularidad en la casa y, así, no ser nominada ni eliminada.

"Puede beneficiarte, no beneficiarte, afuera... adentro te va a beneficiar sí o sí, sabemos. No vas a caer en placa nunca, o hasta que no les sirvas más, así funciona esto", señaló la jugadora.

¿Qué contestó Antonia? "No estoy aquí haciéndome amiga ni dándome vuelta la chaqueta. El problema que yo tenía, que era con la Michelle y la Chama, que era por mi mamá, ya está conversado y ya está. No me gusta quedarme pegada en las cosas y prefiero avanza".

