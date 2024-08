Carla Jara lanzó potente reflexión sobre su presente: “Estoy viviendo todo lo que me merezco” - Chilevisión

Tras su polémica separación con Francisco Kaminski, Carla Jara se refirió a la gran cantidad de ofertas laborales que ha recibido, su presente en el amor con Diego Urrutia y sus planes para el futuro.

Carla Jara está ad portas de cumplir cuarenta años y realizó una potente reflexión sobre los cambios que ha tenido en su vida, tras la polémica separación con Francisco Kaminski.

La ex Mekano se refirió a la cantidad de oportunidades laborales que ha recibido, las reacciones que recibe de la gente cuando la ven en la calle e incluso admitió que su relación con Diego Urrutia va muy bien.

La potente reflexión de Carla Jara

"Soy más fuerte de lo que imaginé. A veces la vida te pone un montón de pruebas, crees que no lo vas a lograr y sin embargo, una lo logra", señaló Carla en conversación con LUN.

En esa misma línea, aseguró que "creo que todas las mujeres somos así, sobre todo cuando tenemos un hijo. Hay que seguir adelante y salir a pelearla. Ahora pienso que estoy viviendo todo lo que me merezco".

Jara reveló que el impacto mediático de su separación provocó un aumento de ofertas laborales, lo que ha generado repercusiones en las personas, dado que cuando sale a la calle le mencionan que "sale hasta en la sopa".

Al respecto, Carla contestó: "No es mi culpa. Quiero aprovechar todos los trabajos que me llegan y no me quiero quedar con lo que tengo. Se vienen muchas cosas más".

Jara se mostró agradecida por el cariño que recibe de la gente cuando sale a la calle, quienes le han mencionado que ha cambiado notoriamente: "Lo que más me dicen es que estoy súper linda" y atribuyó dichos comentarios a la felicidad y tranquilidad que aseguró sentir.

Ad portas de cumplir cuarenta años, Carla reveló: "Me siento mucho más joven. Es súper loco, pero los voy a recibir súper contenta y agradecida. También me alegra llegar a esta edad sin botox, sin nada, súper natural. Eso me agrada y tiene mucho que ver conmigo".

Finalmente concluyó: "Yo tenía otros planes para mis cuarenta y siento que los planes que tengo hoy son mucho más maravillosos de lo que pensé".