Camila Andrade respondió a Sebastián por fidelidad de Kaminski: “¿Crees que me metí con él casado?” - Chilevisión

Camila Andrade se refirió su relación con Francisco Kaminski en Gran Hermano Chile y aseguró confiar en él mientras ella se mantenga en el encierro.

Andrade, una de las protagonistas de la polémica farandulera más comentada del primer semestre en el país, profundizó en la fidelidad que ella cree tener por parte de la ex pareja de Carla Jara, tras ser consultada por Sebastián Ramírez.

Camila Andrade habla sobre Kaminski en GH

"Oye, ¿y tú?, tú no estái' ni ahí... no podí' cag... ahí sí que te vas más funada", le dijo Ramíez a Andrade, quien le aseguró que "estoy en otra".

"Aparte que yo estoy enganchada (...) a diferencia de lo que puede ver la gente, yo estoy enganchada de un hombre que conmigo es a toda raja (sic)", argumentó la jugadora.

Fiel a su estilo, Sebastián insistió al decirle que "lo que le hizo a la mina (Carla Jara), ¿tú crees que no te la puede hacer estando tú acá encerrada?".

"No. Cero", respondió Andrade. "Me siento muy segura, muy tranquila, pero en general yo creo que son hueás (sic) que uno va a aprendiendo, los años de algo sirven", continuó.

"Lo que hiciste tú bonito no estuvo. Está claro", le contestó Ramírez. "¿Tú crees que yo me metí con él cuando estaba casado?", le respondió Andrade sin aclarar su respuesta porque aún "no es el momento".