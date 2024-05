Carla Jara confirmó que Francisco Kaminski le debe $150 millones: “No sé en qué se gastaba esa plata” - Chilevisión

"Mi único error fue haber sido una muy buena mujer", confesó Carla Jara, quien además reveló que tuvo que poner en venta uno de sus departamentos por las deudas que mantenía el animador.

Este martes, Carla Jara entregó el detalle de las deudas que Francisco Kaminski mantiene con ella y aseguró que el monto total asciende a 150 millones de pesos.

En conversación con Revista Velvet, la actriz confesó que "mi único error fue haber sido una muy buena mujer" y que durante sus 11 años de matrimonio apoyó a Francisco Kaminski a través de una serie de crisis familiares y económicas.

Las deudas de Francisco Kaminski

"Hasta el día de hoy no sé en qué gastaba esa plata, porque tampoco llevábamos una vida de lujos. Decía que debía pagar cosas de una fábrica de cecinas que tenía con su hermano y que, a fin de mes, una vez que le entrara plata por unas facturas, me devolvería el dinero", reveló Jara.

En esa misma línea, Carla agregó: "Otra deuda que tiene conmigo es cuando trajo a Chile al grupo Rombai. Fueron muchos millones, en que tuve que vender uno de mis departamentos, ya que yo era su aval".

Respecto de los comentarios negativos que ha recibido el animador en redes sociales a raíz de su relación con Camila Andrade, aseguró: "No soy rencorosa ni vengativa. Tampoco te voy a negar que me he reído con algunos memes… Sin embargo, creo que cada uno tiene lo que se merece".

Finalmente, Carla Jara sentenció: "Sigue cometiendo errores. Si hablara con la verdad sería más fácil, porque lo hubiesen entendido, pero continúa intentando justificar lo injustificable".

