Berta Lasala sorprendió con relato sobre su quiebre matrimonial: “No sé cómo se lo tomó…” - Chilevisión

La actriz reveló detalles inéditos de su separación con el también actor Daniel Alcaíno y lo que significó para su hijo todo el proceso del divorcio.

En medio de su conversación en el podcast No es por pelar, la actriz Berta Lasala sorprendió con una particular confesión sobre su separación con Daniel Alcaíno tras 20 años de matrimonio.

En dicha instancia, la reconocida intérprete recordó cómo fue el proceso de su divorcio y el momento en el que tuvo que compartir esta noticia con su hijo, Emiliano.

Gaby del Río le consultó cómo se lo había tomado al enterarse de su decisión, a lo que Lasala respondió: "Nada, yo creo que ya cachaba todo, le dijimos 'nos vamos a separar'".

"No habla mucho, entonces no sé cómo se lo tomó, francamente. Para ser honesta, no tengo idea si le pareció o no le pareció", especificó la actriz respecto a la reacción de su hijo de 15 años.

Pese a lo anterior, Berta señaló que se ha logrado adaptar al nuevo estilo de vida de ambos tras su separación. Además, realizó una tierna confesión.

"Es mamón, le gusta estar con su mamá, le encanta quedarse en la casa conmigo y eso me da mucha tranquilidad", comentó en el podcast.

Emiliano y la relación con la pareja de Berta

Berta Lasala además reveló cómo ha progresado la relación entre su hijo y su nueva pareja, a quien presentó recientemente a sus seguidores a través de sus redes sociales.

"La verdad es que ya lo quiere un poco, porque es amoroso", señaló.

Por otra parte, hizo mención a las interacciones que ha tenido el adolescente con la actual pareja de Daniel Alcaíno: "Al parecer se han visto poco".