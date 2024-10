“No lo digo pero me cuesta”: Benjamín Vicuña sorprendió con íntima confesión sobre su juventud - Chilevisión

El actor chileno sinceró en una entrevista en Argentina que "me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años".

Benjamín Vicuña realizó una profunda reflexión sobre su vida a los 45 años y reconoció que cuando mira para atrás, no siempre se reconoce, en medio del escándalo que remece a su ex pareja Carolina Ardohain y en el que fue vinculado.

Así lo comentó en entrevista con la edición argentina de la Revista Caras, oportunidad en la que el actor chileno habló de su lado más íntimo y vulnerable. "A veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Las íntimas reflexiones de Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña contó en la entrevista que “me cuesta mirarme. No lo digo pero me cuesta".

En la misma línea sinceró que "soy crítico y trato de no empalagarme con mi propia imagen".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"Hay actores que revisan sus escenas en un monitor, pero yo no puedo”, compartió.

Es en este contexto que decidió contar que "evito mirarme al espejo”, ya que “a veces me desconozco cuando veo al Benjamín de hace 20 años".

Vicuña se vio envuelto en la polémica separación de Pampita con su pareja Roberto García Moritán luego de que el ministro argentino indicara que el chileno y Carolina se estarían reconciliando. Esto no ha sido ratficado por ninguna de las partes.