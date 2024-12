Belenaza emocionó a las redes con conmovedora reflexión: “No voy a romantizar el embarazo” - Chilevisión

La actriz y humorista compartió una importante reflexión en sus redes sociales que no tardó en hacerse viral y llenarse de buenos comentarios.

La humorista Belén Mora es una personalidad que acostumbra a compartir en redes sociales varios fotografías o acontecimientos que le ocurren en su vida diaria.

Fue exactamente lo que hizo recientemente en su cuenta de Instagram, donde compartió un conmovedor y emotivo mensaje a sus seguidores, en medio de un año que ha sido especial para ella.

El conmovedor mensaje de Belenaza en redes sociales

En sus redes sociales, Belenaza compartió una imagen que da cuenta del avanzado embarazo, junto con una importante reflexión sobre esta etapa de su vida.

"Lo mágico del cuerpo, se expande, se contrae, crea vida, crea órganos... hoy siento que mi cuerpo no me pertenece pero ya habrá tiempo para recuperarlo. Mi hijo ya se hace notar a todas horas", comenzó escribiendo.

"Ya sé cuando despierta, cuando hace tuto, cuando se da vueltas. A veces lo reto pero la mayoría del tiempo lo abrazo", añadió, asegurando que "quedan solo dos meses para conocerlo".

En ese sentido, la humorista también abordó sobre las complicaciones que tiene vivir ese proceso: "Es mi último embarazo y no ha sido fácil. Yo siempre he sido honesta, lo que muchas veces me ha traído problemas, funas, etc. Pero es algo que no puedo transar".

"Esta vez no es la excepción. No voy a romantizar el embarazo. No es fácil, muchas veces es desagradable. Si opina distinto, le felicito", reflexionó.

Por último, aprovechó de recordar a las personas que la han acompañado en la etapa de gestación, a quiene les envió un emotivo agradecimiento.

Revisa aquí la publicación de Belenaza: