Claudio Valdivia se desmarcó de Maite Orsini con revelador comentario: “Jamás le hablé una palabra” - Chilevisión

El ex chico reality habló sobre cómo era su relación con la diputada cuando esta tenía un romance con su hermano y se refirió a si es que tendría relación con algunas de las víctimas,

Claudio Valdivia se refirió a Maite Orsini, ex pareja Jorge Valdivia, y se desmarcó completamente de ella con un revelador comentario.

El ex chico reality se refirió al caso del ex futbolista, quien está cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Rancagua en medio de una investigación por dos denuncias por violación.

Pero también tuvo palabra para hablar sobre la diputada, y fue tajante sobre la distante relación que tenían, a pesar del romance que mantenía con su hermano.

Claudio Valdivia tanjante sobre Maite Orsini

Claudio Valdivia fue consultado sobre si la diputada conocía a las dos supuestas víctimas de violación, o si pudo haber tenido algún rol en las denuncias contra de Jorge Valdivia, pero este se desmarcó totalmente.

“No tengo idea quién es ella, la he visto dos veces en mi vida, y jamás le hablé una palabra. Así que no tengo idea quién es”, declaró en No es lo mismo de Tevex.

Por otra parte, se refirió a hipóstesis sobre que Maite Orsini estaría detrás de las denuncias contra Jorge, y comentó que “ese es el gran problema de todo, la gente se queda con una versión”.