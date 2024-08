Belén Mora sorprendió con particular “gender reveal” de su guagua en vivo: “Cumplí con contarles” - Chilevisión

La comediante hizo una transmisión en vivo por Instagram tras un control médico por su embarazo.

Belén Mora, quien está esperando su tercer hijo junto a Francisco "Toto" Acuña, sorprendió este jueves al compartir un video en redes sociales.

La comediante transmitió en vivo por Instagram su particular "gender reveal", evento en el que se revela el sexo del bebé que está en camino.

"Les dije que les iba a contar apenas saliera", dijo Mora después de realizarse un nuevo control médico por su embarazo.

El particular "gender reveal" de Belén Mora

"La criatura está en general bien, está moviéndose harto y es...", introdujo la actriz para luego pedir redoble de tambores.

"Es insoportable, porque no mostró sus genitales. Estaba acurrucado o acurrucada como indio. Me movieron la guata de aquí para allá y no quiso mostrarse", detalló.

Al respecto, Belén confesó que su futura guagua "le gusta el misterio, le gusta que yo esté en un estado ansioso desesperante, así que no sabemos".

"Sólo sabemos que es insoportable, así que tengo que esperar hasta el 12 de septiembre. El doc me dijo que (para la próxima) trajera algo para comer, que si no se mostraba me lo comiera, una cosa así", dijo.

Finalmente, la actriz señaló: "¿Querían saber qué es? Es insoportable, digno heredero o heredera de su madre (...) Cumplí con contarles, les cuento".