“Una traición”: Dura advertencia de Michelle puso en jaque relación con Pedro en Gran Hermano - Chilevisión

Michelle Carvalho se acercó a Pedro Astorga para manifestarle su parecer ante una posible salvación de Camila Power. "Lo encuentro injusto", respondió el líder de la semana.

Michelle Carvalho y Pedro Astorga protagonizaron una tensa conversación en Gran Hermano Chile, luego que la modelo brasileña lanzara una severa advertencia.

Durante un contacto en vivo con Diana Bolocco, a Carvalho le preguntaron qué pasaría si Pedro salva a otro jugador o jugadora que no sea ella. "Nunca más le hablaría en mi vida", respondió entre risas Michelle.

Si bien en ese momento se lo tomaron con humor, los participantes se dirigieron a la habitación para sostener un diálogo en privado, donde Astorga calificó el llamado de su compañera como "injusto".

Carvalho manifestó su molestia en caso de que el deportista salve a Camila Power, con quien ha protagonizado más de una pelea.

Tenso diálogo de Michelle y Pedro por Camila Power

"Yo no lo encuentro injusto. Es algo que lo siento y quería comunicarlo", afirmó Carvalho, a lo que Astorga preguntó: "¿Y lo que siento yo?".

"No sé qué tipo de relación tienes con ella, por eso te quería hacer saber que llevo dos meses tratando de meterla a placa (...) Es mi momento y quiero mucho que se vaya, me cae muy mal, me hace mi convivencia muy desagradable", explicó la influencer.

En esa misma línea, Michelle afirmó que "si haces eso mañana (salvar a Power), para mí sería una traición, porque no sé si la voy a lograr meter de nuevo ahí".

Ante esto, Pedro respondió que "si yo decidiera o pensara en salvar a alguien o no, mis razones son más importantes que las tuyas. Por algo yo estoy salvando, no me quites esto. Es injusto porque tú no lo tienes".

"A mí se me hace muy difícil hacer el show, no hago show. Y las decisiones que yo tomo siempre me cuestan porque me las tomo muy en serio (...) Tú piensas en rivales, show y la cuestión, yo pienso en las personas, en lo que quieren, en sus sueños", agregó.

"Lo encuentro injusto. Yo sí pienso en ti en lo que te pasa, alguna vez me gustaría que tú también lo pensaras respecto a mí. Yo trato de entenderte, de conocerte, quizás tú también podrías hacer lo mismo", añadió.

La pelea que tensó a Michelle y Pedro