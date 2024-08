Yuhui impactó al revelar su gran dolor familiar: “No tengo ninguna foto con mi mamá” - Chilevisión

Yuhui Lee emocionó hasta las lágrimas a sus compañeros luego de revelar su gran dolor familiar: No tiene fotos con su madre.

El jugador conversó con Linda, Cami, Miguel y Waldo sobre su familia, confesó que extraña mucho a su "abuelita" y detalló cómo fue el día en que su madre murió.

Yuhui Lee habla sobre su dolor familiar

"Yo solo quiero ver a mi abuelita", comenzó Yuhui. "Si la traen, es el mejor reality del mundo", continuó.

El querido jugador también contó que antes no hablaba mucho con sus abuelos: "Sí, me aman mucho, pero mensajes nada. Nada de 'te extraño'".

Lee aclaró que la situación cambió el año pasado y que incluso lo llamaron para su cumpleaños.

"Yo solo tengo cuatro familiares... abuelitos, 'mami' y mi hermana... Nadie más", contó, dejando a todos los presentes pensativos.

La muerte de su madre

Yuhui recordó que el día en que murió su mamá se fue del hospital y volvió a su casa para descansar.

"Sus últimas palabras fueron 'quiero comer sandía' y yo fui a un local, compré sandía, la piqué y dijo 'yo no quiero más, quiero dormir'", dijo Yuhui sobre la última vez que la vio con vida.

Al día siguiente, su familia lo llamó para ir al hospital y, al llegar, supo que había muerto.

"Yo no tengo fotos con mi mamá... Ni una... eso me cuesta, no tengo ninguna foto, solo dos fotos de cuando tenía como 3 años con mi mamá, pero ella, igual que yo, la misma cara", expresó.