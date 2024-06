Bastián Paz por su anhelado regreso a Viña: “Gracias a mí les está yendo bien a los discapacitados” - Chilevisión

El comediante que hace más de diez años subió con éxito al escenario de la Quinta Vergara ahora, en medio de un complicado momento de salud, adelantó que busca volver al mítico escenario.

A más de diez años de su presentación en el Festival de Viña del Mar, el comediante Bastián Paz reapareció en medios de comunicación para realizar un alarmante llamado.

"La mamá me contaba que él hace eventos, pitutos, va a bingos. Así se va a ganando ciertas luquitas y también tiene una pensión por discapacidad que le ayuda bastante, pero no lo es todo", contó el periodista Luis Sandoval en el programa Que te lo digo.

En otras de sus apariciones, en tanto, Paz reveló que padece "diabetes insípida, histiocitosis x, hipertiroidismo, y una enfermedad metabólica", lo que daría cuenta de su complicada situación.

Bastián Paz: "Gracias a mí les está yendo bien a los discapacitados"

Ahora, en conversación con Página 7, el comediante confirmó que busca regresar al Festival de Viña del mar para sorprender una vez más con sus chistes y rutinas.

Aunque descarta volver a actuar en micros, sí afirmó que la misma gente pide su vuelta a los escenarios: "Me dicen 'Bastián, anda a Viña, faltas tú en Viña del Mar. Tú dejaste la vara alta'".

A su vez, lanzó un comentario en torno a su impacto en temas de inclusión luego de su show en la Quinta Vergara. "Gracias a mí les está yendo bien a los discapacitados ahora, porque antes en Viña no aceptaban discapacitados", expresó.

¿Posible regreso a Viña?: "Tengo chistes para distintas ocasiones"

En cuanto al contenido de su eventual regreso, adelantó que podría adaptar su humor "a los nuevos tiempos": "Tengo chistes para distintas ocasiones. Tengo rutinas para todas partes", afirmó.

"Me parece que está bien lo que están haciendo (cambio en la forma de hacer humor), porque hay temas delicados que se pueden tocar, y otros que no. Yo me adapto", concluyó.