"Bajas de peso o te vas": Karen Paola y el día que su vida cambió por seguir en Mekano

Karen Paola participó del podcast Más Que Titulares conducido por Javiera Quiroga, donde la cantante reveló una impactante "sugerencia" que recibió cuando era apenas una adolescente y participaba del espacio juvenil Mekano.

En dicha conversación, la artista reveló que con apenas 17 años la obligaron a bajar de peso de un martes a un viernes, es decir, en solo unos días, si no lograba, se tenía que ir del exitoso programa.

Karen Paola contó que esa situación desencadenó en un trastorno alimentario y sufrió bulimia por décadas, ya que convivió con la enfermedad hasta 2021.

Karen Paola y la "sugerencia" por bajar de peso que marcó su vida

“Yo entré a Mekano con 17 años, mi cuerpo estaba desarrollándose todavía y no tenía las curvas como la mayoría de mis compañeras brasileñas, por ejemplo... Se buscaba la perfección, que es un cuerpo 90, 60 y 90 en ese tiempo, pero para mí, un cuerpo perfecto es un cuerpo sano ”, declaró la cantante.

Luego agregó que en ese tiempo la gente le decía en la calle que se veía más delgada que en la TV. Sin embargo, manifestó que al ver videos de ese tiempo no considera que se veia gorda.

No obstante, dichos comentarios en el programa la llevaron a tener bulimia: “Cuando se me hace esta sugerencia, que es ‘bajas o te vas’, yo no me lo tomé para nada como talla, pues dije ‘okey, estoy gorda, tengo que bajar de peso' ”, señaló.

“A mí me caló súper hondo, entonces, entré en una bulimia, ese fue el día en que cambió mi vida, empecé a vomitar absolutamente todo lo que ingería. Fui bulímica hasta el 2021” , afirmó Karen Paola.