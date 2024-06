Anita Alvarado celebró la mayoría de edad de su hija Abril: “Creí que era Angie” - Chilevisión

Abril es la séptima de nueve hijos e impactó a los seguidores de "La Geisha chilena" por el parecido que tiene con su hermana mayor, Angie Alvarado.

Este sábado, Anita Alvarado celebró el cumpleaños número 18 de su hija Abril en sus redes sociales, quien es su séptima hija e impactó a sus seguidores con el parecido a su hermana, Angie.

Abril es la séptima de nueve hermanos por parte materna, cuyos nombres son: Angie, Camilo, Abraham, Xephora, Israel, Esteban, Francisca y Judd.

El emotivo mensaje de cumpleaños de Anita Alvarado a Abril

Mediante su cuenta de Instagram, Anita señaló: "Quiero felicitar y desear un feliz cumpleaños a mi hija Abril, que es la séptima de nueve hijos que ya lograron su mayoría de edad".

En esa misma línea, agregó: "Estoy orgullosa de cada uno de ellos porque sé que Dios me los protege, Feliz cumpleaños. Te amo" y compartió una serie de fotografías que reflejan el crecimiento de su retoña.

La publicación se llenó de mensajes de sus seguidores, quienes felicitaron a la joven y se mostraron sorprendidos por la similitud con su hermana mayor: "Crei que era la Angie. Es igual de bonita", "que fuertes los genes de la Anita", "es igual a Angie. Hermosa" y "tan linda tu hija, Anita. Es igual a Angie y, por ende, a tí también", señalaron.

Cabe destacar que a fines de mayo, Anita Alvarado celebró los cumpleaños de Xephora y Angie, quienes se encuentran viviendo en Australia y nacieron el mismo día, mostrándose muy sensible por estar lejos de ellas: "No he podido estar ahí hoy, ustedes tampoco aquí, pero en nuestro corazón estamos juntas", concluyó en dicha oportunidad.

Revisa la publicación de Instagram: