“Escucho a mi interior”: Angélica renunció a salvación y sorprendió con particular llamado en GH - Chilevisión

Angélica Sepúlveda sorprendió este jueves tras retirarse de la prueba de salvación en Gran Hermano Chile.

Todo ocurrió después que Emilia Daiber diera las instrucciones del desafío a los jugadores en placa: Felipe, Cami, Pedro, Linda, Waldo y Angélica.

Sin embargo, luego de las palabras de Daiber, esta última jugadora levantó la mano para anunciar su drástica decisión.

Angélica renunció a la prueba de salvación en GH

"Hoy ha sido un día de mucho razonamiento interno y tengo una lesión en la rodilla también, voy a decir eso mejor porque sino voy a ser amonestada después por el contrato. Y como yo escucho a mi interior, esa niña que uno tiene, he decidido no hacer la prueba", afirmó Angélica.

La oriunda de Yungay prefirió pasar directo a placa de eliminación e hizo un particular llamado a los televidentes.

"Aprovecho pedirle a la gente que no me salve, que no voten por otras personas, que me voten directo porque tengo mis razones", señaló ante la sorpresa de Emilia Daiber.

"¿Segura no quieres tomar la decisión de salvarte?", preguntó por última vez la animadora, y la participante reafirmó su decisión: "Emilia, aprendí a escuchar a mi niña interior y creo que es algo indispensable".

"Creo que esta decisión la debí haber tomado ayer y la dejé pasar, pero hoy día se presentaron cosas que me lo aclararon mucho más, así que estoy muy tranquila y muy decidida", puntualizó.

La molestia de Angélica estaría relacionada a la salvación de Manuel Napoli tras contestar el teléfono rojo. Recordemos que ambos -junto a Chama- fueron sancionados con nominación directa a placa tras una fuerte discusión.