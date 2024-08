¿ALERTA DE ROBO? Íñigo hizo polémica acusación por supuesto hurto en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Íñigo llegó hasta el confesionario para contarle Gran Hermano que había sido víctima de un robo de cigarros. Sin embargo, sospecha que Manuel podría ser el culpable. ¿Los habrá robado realmente?

Íñigo alertó a Linda de un robo al interior de la casa de Gran Hermano Chile, a quien le aseguró que algún jugador o jugadora habría sacado sus cigarros, situación que llegó hasta una denuncia en el confesionario.

El participante de la casa más famosa del mundo llegó a contarle a Gran Hermano que había sido víctima de un robo de cigarros, contexto en el que pidió la revisión de las cámaras para descubrir al culpable.

“Tenía 11, hoy he fumado tres y solo regalé dos, o sea me deberían quedar 6 y tengo cero. Y lo peor es que le robaron al ladrón, quiero saber quién me robó (...) te quería pedir si tú me puedes hacer saber”, expresó.

Sin embargo, Gran Hermano le sugirió que investigara por sus propios medios, a lo que Íñigo se le ocurrió recoger todas las colillas para pillar al supuesto ladrón, a pesar de que sus sospechas se encuentran en Manuel.