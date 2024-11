Ale Valle respondió a falso rumor que la vinculó a Sergio Freire: “Es tan absurdo” - Chilevisión

La periodista hizo un fuerte descargo tras una falsa información que comenzó a circular en redes sociales. "No sé cómo responder a algo que es tan absurdo", apuntó.

Alejandra Valle respondió al falso rumor que comenzó a circular en redes sociales, que la vinculaba a la polémica infidelidad de Sergio Freire a Maly Jorquiera.

"No sé cómo responder a algo que es tan absurdo", declaró la periodista en su programa La Voz de los que Sobran, indicando que "lo que a mí me inventaron es muy loco porque no tiene ningún sentido".

"Inventaron que yo era la amante de Sergio Freire. Por favor, de verdad chiquillos", señaló la también concejala reelecta de Ñuñoa.

La respuesta de Ale Valle por rumor sobre Sergio Freire

"Un comediante que supuestamente le puso el gorro a su señora y salió hablando una supuesta patas negras, incluso salió hablando y todavía hay gente que dice que hay pruebas de que yo soy la amante de una persona que con suerte me he topado en un par de eventos", añadió Valle.

En esa misma línea, la comunicadora recalcó que el ex Club de la Comedia "no es mi amigo, de hecho conozco mucho más a Maly, con quien sí estuvimos trabajando juntas en un programa".

"Quisieron ponerme como una persona feminista de cartón, porque en realidad soy la patas negras, una cosa que no tiene pies ni cabeza", recalcó.

La periodista aseguró que este rumor busca "desacreditarla" y "activar el odio de las personas y, en este caso, asumo que es porque tengo votos".

"Fui reelecta (concejala) con una buena votación, prácticamente 10 mil votos en Ñuñoa, donde va a estar gobernando un señor de derecha y él no quería saliera nadie del Partido Comunista, le quedaron 2 comunistas en el Concejo por mi votación", agregó.

"Eso los tiene muy enojados, al parecer, tanto así que tuvieron que inventar cosas porque no tiene nada que sacarte", arremetió Valle, quien además mostró publicaciones de "supuestos medios" que la vinculaban a Freire.

Mira el momento acá: