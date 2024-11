Ak4:20 disparó ante rumores de supuesta infidelidad hacia Ignacia Antonia: “Háganse ver, gente resentida” - Chilevisión

El cantante se mostró muy molesto ante los nuevos rumores que le vinculaban una supuesta infidelidad hacia la influencer y rápidamente se desahogó en redes sociales.

La influencer, Ignacia Antonia, nuevamente se vio envuelta en rumores de supuestas infidelidades por parte de su actual pareja, el artista urbano Ak4:20.

Sin embargo, en esta ocasión el cantante no los dejó pasar y salió inmediatamente a aclarar estos dichos a través de sus historias de Instagram, donde negó totalmente haber engaño a su novia.

¿Qué dijo el AK4:20 sobre Ignacia Antonia?

"Qué risa ver tanto video, cuerniaron a la Ignacia... y bla, bla, bla. El único día que me van a ver en otro lado acostado, va a ser el día que me toque partir", partió diciendo Bastián en sus redes sociales.

Refiriéndose por única vez al tema, agregó: "Están entero hue... de la cabeza, el día que pase eso van a saltar los ratones. No quería hablar ni nada, pero están haciendo fiesta. Veo cualquier gente hablando tantas estupideces junta, qué chu... ¿Está todo bien en casa? Háganse ver, gente de mier... resentida, estoy que le doy me gusta a algo ahora".

Pese a que Ignacia Antonia no ha salido a hablar de los rumores, su pareja aclaró que no volverá a hablar de este tema, puesto que tampoco tiene por qué dar explicaciones que cosas que no ha hecho.

"Tanta fiesta por un me gusta jajaja, shh me imagino cuántos esperan algo así para comentar cabezas de pescado y sentirse útiles", se burló a modo de cierre en su historia de Instagram.

Recordemos que la pareja se ha mostrado en muchas ocasiones, desde salidas juntos hasta los románticos gestos que tiene el artista con la influencer, a quien no ha dejado de regalonear con costosos obsequios.

Revisa AQUÍ su historia de Instagram: