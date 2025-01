A Real Pain: Un inolvidable tour por el dolor con la mejor actuación de Kieran Culkin - Chilevisión

La película protagonizada por Kieran Culkin, y escrita y dirigida por Jesse Eisenberg, mezcla el drama y la comedia de manera perfecta. CHV Noticias digital vio la producción que destaca en la temporada de premios.

Kieran Culkin y Jesse Eisenberg protagonizan A Real Pain (Un Dolor Real), la película escrita y dirigida por este último que suena fuerte para los Oscar 2025 y que llega a las salas chilenas con un importante premio bajo el brazo.

El ganador del Emmy por la exitosa serie Succession (2023) y el nominado a los premios de la Academia por La Red Social (2011) interpretan a dos primos completamente opuestos que se reúnen para emprender un viaje a Polonia en honor a su abuela, revisitando los horrores del Holocausto.

CHV Noticias digital ya vio la producción que le dio un Golden Globe a Culkin con una historia que mezcla de manera conmovedora el drama y la comedia, y que ha dejado al público reflexionando sobre lo que significa cargar con heridas emocionales difíciles de olvidar.

A Real Pain, un tour por el dolor y una historia real

La premisa de A Real Pain se centra en los primos Benji (Kieran Culkin) y David (Jesse Eisenberg), quienes se reúnen para viajar a Polonia y honrar a su abuela, dejando de lado sus profundas diferencias de personalidad.

En la película ambos inician una travesía emocional, reflotando conflictos que se agudizan a medida que van rememorando los horrores del Holocausto en un tour junto a otras personas que viven con sus propios dolores.

Y la historia tiene un pie en la realidad de su director: Jesse Eisenberg (Zombieland, Los Ilusionistas) contó a Time que cuando era adolescente consideraba a su tía abuela Doris, nacida en Polonia, una mentora y le prometió que si alguna vez visitaba Europa por trabajo iría a la casa en la que ella creció.

Si bien visitó el hogar mientras rodaba otra película en Bosnia, el actor confesó que no logró sentir nada, un hecho clave en A Real Pain.

Eisenberg, quien también se luce delante de cámaras en la película, contó que siempre le ha interesado la idea de "reconciliar el dolor moderno con el trauma histórico", ya que es una herida que vive de cerca: Miembros de su familia fueron asesinados durante el régimen Nazi.

"Era un niño muy triste y aprendía sobre la historia de mi familia, sentía una conexión con ella porque pensaba 'sí, deben haber sido miserables', que es lo que siento", confesó.

La mujer que inspiró el fime murió a los 101 años, detalló Eisenberg en Esquire, revelando que grabaron en la casa de Polonia donde vivió su familia.

La mejor actuación de Kieran Culkin, hasta ahora

Si viste Succession, de seguro el personaje de Kieran Culkin, Roman Roy, dejó una huella memorable.

Ese mismo talento que lo llevó a ganar el Emmy por el hermano menor del clan Roy lo reflejó de manera impecable en A Real Pain: Acá no es hijo de un empresario corrupto en Nueva York, sino un joven profundamente perdido y con heridas emocionales.

El humor en la película surge de manera natural, y como una coraza del personaje de Culkin, algo que no sería posible sin el guion de Eisenberg.

"El hombre escribió un guión brillante. Era divertido, completo y detallado. No tuve preguntas o notas, y no tuve que pensar cómo iba a encajar en el personaje. Eso nunca pasa. Tanto así que lo leí una vez, tuvimos una conversación y dije que sí. Lo releí un año después y dije 'ponme en el set ahora'", compartió Culkin a Esquire.

Ese fue todo su enfoque para el papel: "Es mi forma favorita de hacerlo porque hice mi tarea, pero quizás te preocupe que no lo haya hecho. Algunas personas podrían pensar que soy flojo, pero la mejor forma de sacar a relucir este personaje fue no prepararme demasiado y ser espontáneo".

Por su parte, Eisenberg (quien ya dirigió When You Finish Saving the World) declaró que lo mejor de trabajar con Kieran fue que pudo ver que todo lo que tenía en su cabeza se hacía realidad: "Él es brillante (...) fue emocionante y me hizo reir tanto que arruiné la tomas (...) es divertido sin esfuerzo".

Entre las favoritas de la temporada de premios 2025

Kieran Culkin ya recibió el Golden Globe como mejor actor, fue nominado como Mejor Actor de Reparto en los SAG y en los BAFTA.

Un camino que se va pavimentando para que su nombre apareza la noche del 2 de marzo en los premios Oscar 2025.

La película y Jesse Eisenberg, en tanto, también han recibido nominaciones: Mejor Guión Original en los Golden Globe y Bafta, Mejor Comedia en los Critics Choice Awards y el Gran Premio del Jurado en Sundance, entre otros.

Estreno de A Real Pain en Chile

A Real Pain en Chile se estrena el 23 de enero en los cines del país.