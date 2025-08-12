Serían contratados por empresas chinas del sector: Polémica por guardias privados en barrio Meiggs - Chilevisión

Locatarios del Barrio Meiggs denuncian la presencia de guardias privados, contratados por parte de empresas chinas del sector, que transgreden la normativa y que fiscalizan en plena vía pública. Incluso, algunos locatarios, aseguran haber sido intimidados por estos trabajadores, que en su vestimenta usan una bandera china. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a esta polémica y advirtió que este tipo de guardias no pueden trabajar en la calle, porque no poseen las facultates para aquello.