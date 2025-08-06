 VIDEO | En pleno Barrio Meiggs: Así ataca “La Jauría de la Alameda” - Chilevisión
06/08/2025 10:13

VIDEO | En pleno Barrio Meiggs: Así ataca “La Jauría de la Alameda”

El sector de la Alameda con Meiggs es uno de los puntos con alto tránsito de personas en Santiago, donde los delitos de robo con fuerza han aumentado en un 12.7% respecto al año anterior. Un alza en la que tendría directa relación una peligrosa banda conocida como “La Jauría de la Alameda”. Un equipo de CHV Noticias documentó el violento actuar de este grupo organizado de carteristas y lanzas que a plena luz del día y con total impunidad atacan a peatones y a pasajeros del transporte público. El reportaje es de Raúl Poblete y Camilo Zavala.

