Colonia Dignidad: La herencia de una vergüenza - Chilevisión

El anuncio de expropiación de las instalaciones de la ex Colonia Dignidad parece ser el inicio del fin del enclave alemán. Un lugar donde ocurrieron algunos de los peores crímenes de la historia reciente de Chile. En exclusiva conoceremos el relato de ex colonos que fueron cómplices de Paul Schäffer y también de aquellos que hoy administran los bienes de Villa Baviera. Por primera vez hablan las mujeres que vivieron bajo el yugo del lider de esta secta, que no solo violó los derechos humanos, sino que hizo de la pedofilia su doctrina... El reportaje con Matías González.