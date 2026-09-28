28/ 09/ 2026 23:29

Está entre los mejores del mundo: La inspiradora historia del “profe solito” de escuela rural en Cabildo

Patricio Vilches se hizo conocido hace años en redes sociales como el “profe solito”. Es director, jefe de UTP, inspector general, encargado de alimentación y profesor multigrado de una escuela rural en la precordillera de Cabildo, donde hay solo ocho alumnos. Además de educar a los niños, Patricio los pasa a buscar a sus casas cada mañana. Esta es la historia del unidocente que está entre los mejores 50 profesores del mundo.