24/ 07/ 2026 22:34

Conmoción en San Esteban: Pausan construcción de alcantarillado tras hallazgo de restos que pertenecerían al Imperio Inca

El Municipio de San Esteban, al lado de la ciudad de Los Andes, construía un ducto de alcantarilla al frente del cementerio e inesperadamente se toparon con restos de cerámicas y osamentas que podrían corresponder al Imperio Inca. Un hallazgo fabuloso, pero que tiene a los vecinos cansados por la espera. ¿Cómo compatibilizar patrimonio con las urgentes necesidades de una población? Benjamín Contalba con el reportaje.