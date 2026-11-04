04/ 11/ 2026 22:41

Son más de 16 clientes: Acusan a mueblista conocido en redes por incumplimiento de pedidos y no devolver el dinero

No devuelve el dinero, no entrega los pedidos y se enoja con sus clientes enviándoles violentos y reiterativos mensajes. Más de 16 personas denuncian a un mueblista que simplemente no responde. Pero más allá de este caso puntual, ¿qué puede hacer un consumidor cuando ninguna institución lo puede ayudar? Estamos hablando de montos de más de un millón de pesos en algunos pedidos, productos cambiados y que simplemente no llegan. Esto es “Consumidor a la Deriva”.