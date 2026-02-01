 Robaban cadenas, celulares y joyas en el sector: así cayó la peligrosa “Jauría de Meiggs” - Chilevisión
01/02/2026 21:45

Robaban cadenas, celulares y joyas en el sector: así cayó la peligrosa "Jauría de Meiggs"

En diciembre pasado, un equipo de CHV Noticias logró identificar a la denominada “Jauría de Meiggs”, un grupo formado por más de una decena de sujetos dedicados a realizar "lanzazos" en el sector de Bascuñán Guerrero con Sazié. Pese a que sus rostros fueron expuestos en televisión, los delincuentes continuaron operando en la zona. Con los antecedentes recopilados, se alertó a Carabineros de la Sección de Investigación Policial Metropolitana, lo que permitió denunciarlos y avanzar en su identificación.

