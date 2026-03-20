20/ 03/ 2026 22:33

La revolución del skincare coreano: Chilenos gastan cerca de $170 mil pesos al año en busca de la piel perfecta

¿Sabía usted que los chilenos gastan 182 dólares al año en el cuidado de la piel? Eso es equivalente a $168.905 pesos a la fecha. En estos productos se pueden encontrar componentes derivados del ADN de salmón y cremas con microagujas que penetran en la piel. Todo esto es parte de las tendencias que están revolucionando el mundo del skincare. Una industria que en el último año creció un 14% con un boom, además, de productos coreanos. El reportaje es de Soledad Rodríguez.