27/ 10/ 2026 22:56

La furia de El Niño: vivimos el fenómeno más intenso desde 1950 y aún no llega a su peak

Sin duda esta ha sido una primavera sin precedentes en nuestro país con una serie de eventos climáticos tremendamente extremos que nos han golpeado durante el mes de octubre. Aparte de la crisis climática está el fenómeno de El Niño que ha hecho que el Océano Pacífico ya esté tres grados por encima de su temperatura normal. ¿Por qué está siendo tan extremo este año y cuáles pueden ser sus consecuencias? La respuesta en este reportaje.